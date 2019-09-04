أكد وزير الشؤون الإجتماعية ريشارد قيوميجيان في حديث تلفزيوني له "اننا ندعو الى تغيير ​الحكومة​ الى حكومة تكنوقراط لكن اذا القوى السياسية لا تريد ذلك فنحن باقون بالحكومة"، مشيراً الى أنه "لا يجب وضع التباين بوجهة النظر مع ​تيار المستقبل​ بإطار الخلاف فنحن ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ لسنا على خلاف".

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كانت هذه تفاصيل خبر قيوميجيان: اذا القوى السياسية لا تريد حكومة تكنوقراط فنحن باقون بهذه الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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