خوري: لبنان ليس معنيا بتوضيح إدعاءات اسرائيل لانه لا يعمل شرطيا لديها

رأى مستشار رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الوزير السابق ​غطاس خوري​، "ان ​القرار 1701​، لم يلغى بعد الاحداث الاخيرة في ​الضاحية الجنوبية​ وعلى الحدود اللبنانية، لان القوى المعنية بتنفيذه من الجانب اللبناني ما زالت متمسكة به"، مشيرا الى "ان لا تأثيرات لما يعرضه ال​اسرائيل​ي دائما من صور لمصانع مزعومة لتصنيع ​صواريخ​".

وشدد خوري في حديث تلفزيوني على "ان ​الحكومة اللبنانية​ ليست معنية بتوضيح إدعاءات اسرائيل هذه، لانها لا تعمل شرطيا لديها كما ان ​الجيش​ و​قوى الامن​ يعرفون كل المواقع في لبنان"، كاشفا ان "لبنان يعتمد على الدبلوماسية الهادئة للحفاظ على الوضع الامني المستقر على الحدود،" واكّد ان "قرار الحرب والسلم يعود الى الدولة ومجلس الدفاع الاعلى، اما لبنان فليس بمقدوره حل أزمة المنطقة ويتأثر بالتأزم الاقليمي" نافيا مقولة "ان الدويلة غلبت الدولة".