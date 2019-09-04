أكدت مصادر مصرفية لقناة "LBC" أن ​تقرير​ "ستاندرد اند بورز" يستند الى تكهنات ويختلف عما اعلن عنه حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ عن ارتفاع احتياطي ​الدولار​ بنسبة مليار و400 مليون دولار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مصرفية لـ LBC: تقرير "ستاندرد اند بورز" يستند الى تكهنات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.