المدارس الكاثوليكية اختتمت مؤتمرها السنوي الـ26 تحت عنوان: معا نربي

اختتم المؤتمر السنوي السادس والعشرين للمدارس الكاثوليكية بعنوان "معا نربي: رهانات الشراكة في ​المدارس الكاثوليكية​ في ​لبنان​" جلسات أعماله في مدرسة سيدة ​اللويزة​ - ​ذوق مصبح​، ​كسروان​.

بعد صلاة افتتاحية ترأسها المطران سيزار أسايان انعقدت عدة الجلسات.

وتمحورت الجلسة الاولى التي أدارتها الأم ماري أنطوانيت سعادة، الرئيسة العامة لراهبات العائلة المقدسة المارونيات موضوعها "وضعيات لتعزيز التشارك في المسؤولية والالتزام لدى الفاعلين التربويين في المدراس الكاثوليكية ".

وتمحورت الجلسة الثانية حول التآزر داخل الجماعة المدرسية الواحدة في خدمة التميز فيما بين المدراس الكاثوليكية في لبنان وتطرقت إلى التفاعلات في ما بين مختلف مكونات الجماعات التربوية من مكرسين وعلمانيين ومعلمين وأولياء أمور ومتعلمين. ترأس الجلسة الأرشمندريت ​أنطوان ديب​، الرئيس العام للرهبانية الباسيلية المخلصية.

ترأست الجلسة الثالثة الأم نزها الخوري، الرئيسة العامة للراهبات الأنطونيات المارونيات، وفي هذه الجلسة قدم الأب أندريه ضاهر، منسق المؤتمر، الأستاذ ليون كلزي، عضو الهيئة التنفيذية في الأمانة العامة، والأخت ميرنا فرح، مديرة مدرسة راهبات البزنسون - ​بيروت​، التوصيات الختامية وهي الآتية:

1- إعداد خطة استراتيجية متكاملة تحدد المسار العام لتوجهات الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية للسنوات المقبلة.

2- تشكيل لجنة لإعادة النظر بهيكلية الأمانة العامة ودورها كضامنة للشراكة الكنسية بهدف خلق إطار أكثر فعالية لتأمين التشبيك المجدي في ما بين مؤسساتنا التربوية، في ظل تحديات المشهد التربوي اللبناني العام؛ على أن تقِدم حصيلة أعمالِها للمصادقة عليه في أول اجتماع يعقده ​مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك​ في لبنان.

3- استحداث مرصد ضمن خدمات الأمانة العامة يسلط ​الضوء​ على المبادرات المميزة والنقلات النوعية في مدارسنا لجهة تبني الشراكة في حوكمة مؤسساتنا التعليمية، وترجمة هذا المفهوم في التفاعل بين جميع مكونات العائلة التربوية خصوصا لجهة مراجعة النصوص التنظيمية والمشاريع التربوية الخاصة، انطلاقا من المفاهيم ​الجديدة​ للحوكمة وروحانية الشراكة تسهيلا للعمل معا وتحمل المسؤولية والمساءلة المسؤولة.

4- إعداد ملف متكامل من قبل الأمانة العامة يتناول توصيف المهام الوظيفية المختلفة في مدارسنا الكاثوليكية وملمح العاملين في مؤسساتناانطلاقا من تعليم الكنيسة الاجتماعي، آخذا بالاعتبار مقتضيات الشراكة والتعاون بين المكرسين والعلمانيين، بما يراعي معايير الجودة مع الحرص على خصوصية موهبة وتراث كل مجموعة تربوية.

5- تولي الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية التنسيق الاستراتيجي بين المرجعيات التربوية في البطريركيات والأبرشيات والرهبانيات على أعلى المستويات من أجل إعادة النظر بانتشار مدارسنا بعيدا من منطق التنافس والتزاحم لاقتناص المتعلمين وأفراد الهيئة الإدارية والتعليمية.

6- تأمين أرقى درجات التنسيق والتعاون محليا بين المدارس لتنظيم تبادل الكوادر التعليمية والإدارية والتقنية المتخصصة، بهدف تخفيف أعباء الفاتورة التعليمية، لما لها من انعكاسات على كلفة التعليم في ظل الأزمة الوجودية التي تعصف بالقطاع التربوي الخاص.

7- دعم مركز التدريب والتنسيق التربوي في الأمانة العامة، مع انطلاقته الجديدة ليكون أحد التجليات المميزة لعيش الشراكة الأكاديمية والتربوية في ما بين مدارسنا الكاثوليكية وذلك عبر مساهمة المكاتب التربوية المختلفة في وضع إمكاناتها البشرية والتقنية المتنوعة في خدمة مشروع التنشئة المستمرة للمعلمين والمديرين والمديرات وتعزيز العمل الفعلي بمجموعات التفكير الأكاديمي لإعداد ملفات تسهم المدارس الكاثوليكية من خلالها في خطة النهوض التربوي وهندسة المناهج وتطويرها وفقا لأحدث مستجدات ​العلوم​ التربوية ومقتضيات المحافظة على خصوصية النسيج اللبناني وفرادته.

8- إطلاق ورشة عمل حقوقية متخصصة لإعادة نظر شاملة بجميع القوانين والتشريعات والأنظمة التي ترعى التعليم في ​القطاع الخاص​ بما يحفظ الحقوق العادلة والمتوازنة لجميع مكونات العائلة التربوية، ويزود المسؤولين في الادارات بالأدوات القانونية اللازمة لحسن مواكبة الأوضاع التشريعية والإدارية المستجدة بما يضمن مزيدا من الشراكة الانجيلية والعدالة ​المسيحية​ والسلاسة في التعامل.

9- تعزيز التعاون بين مدارسنا الكاثوليكية في لبنان وبين المؤسسات التعليمية الكاثوليكية في الخارج، وبخاصة العاملة في إطار المكتب الدولي للتعليم الكاثوليكي.

وختم الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان ​الأب بطرس عازار​ بشكر كل من حضر وساهم بإنجاح هذا المؤتمر، متمنيا الوصول الى حلول جذرية ترضي كافة مكونات الأسرة التربوية، من اجل الإنطلاق بعام دراسي ناجح تعيش فيه جميع مكونات الأسرة التربوية بجميع أبعادها، نعمة الشراكة ونعمة الفرح بمئوية لبنان الكبير المتزامنة مع سنة المكرم البطريرك ​الياس الحويك​.

وأكد الأب عازار على موعد ثابت للمؤتمر المقبل في يومي الثلاثاء والاربعاء 1 و 2 ايلول 2020.