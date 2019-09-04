إجازة السبت في يد المحافظ.. ننشر الخريطة الزمنية للمدارس للعام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد نصار:

اعتمد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الذي عقد أمس الثلاثاء، برئاسة وزير التربية والتعليم، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2019- 2020.

اعتبار وزارة التربية والتعليم عدد أيام الأسبوع 6 أيام، واعترافها بيوم السبت بداية للعام الدراسي وامتحانات الشهادات، أعاد للأذهان سؤالًا يتكرر كل عام، هل ألغت وزارة التربية والتعليم إجازة يوم السبت من المدارس؟

ويرصد الخليج 365 في الفيديوجرافيك التالي تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد: