بعد 6 أشهر.. جنايات كفر الشيخ تسدل الستار على قتل أخصائية اجتماعية لزوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أسدلت محكمة الجنايات في كفر الشيخ الستار على واقعة شغلت الرأي العام في المحافظة خلال الفترة الماضية، بعدما أحيلت أخصائية اجتماعية إلى المحاكمة بتهمة قتل زوجها، عقب الاعتداء عليه بالضرب.

وقضت "الدائرة الأولى" بالمحكمة، اليوم الأربعاء، ببراءة أخصائية اجتماعية بإدارة دسوق التعليمية، من التهمة المنسوبة إليها بقتل زوجها بضربه حتى الموت، بدائرة بندر دسوق، وفي الدعوى المدنية برفضها وألزمت رافعها المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين شريف قورة، رئيس المحكمة، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد رضا، وذلك في أحداث القضية رقم 6334 لسنة 2019 جنايات قسم دسوق، والمقيدة برقم 1329 لسنة 2019 كلي كفر الشيخ.

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تفاصيل الواقعة شهدت إحالة المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، المتهمة "م.ع"، 52 سنة، أخصائية اجتماعية بإدارة دسوق التعليمية، وتقيم بمدينة دسوق، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لاتهامها بأنها في يوم 1 / 3 / 2019، بدائرة قسم شرطة بندر دسوق، ضربت المجني عليه زوجها "ك.ع"، عمدًا، بسبب نشوب مشادة كلامية بينهما حال تواجدهما بمسكنهما.

وكشف أمر إحالة المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، المتهمة لمحكمة جنايات كفر الشيخ، عن كون المشادة احتدت إلى أن تعدت المتهمة على زوجها ضربًا بالأيدي رغم كونها على دراية مسبقة بحالته المرضية وأنه يعاني من أمراض الشيخوخة وضغط الدم والشرايين فأحدثت به الإصابات الموصوفة بأقوال مفتش الصحة بالتحقيقات فسقط المجني عليه صريعًا ولم تقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته.

وتبين من تقرير مفتش الصحة بإدارة دسوق الصحية الدكتور أسامة محمد الملا، ضمن أوراق القضية، أنه بمناظرة عموم جسد المتوفي المذكور عدا مناطق العورة، تبين وجود أثر إصابة "عضة" بالذراع الأيسر تحت الإبط صغيرة، وخربوش صغير أعلى الفخذ الأيمن من الخلف، وكدمة من الفخذ الأيمن من الأمام أسفل عضمة الحوض ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة وأن سبب الوفاة راجع إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب ناتج عن توقف عضلة القلب والتنفس.