محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (د ب أ) أعلن مسؤولو الشرطة الهندية أن 21 شخصا، على الأقل، لقوا حتفهم اليوم الأربعاء جراء حريق داخل مصنع للألعاب النارية شمالي البلاد. وقال مسؤول الشرطة المحلية أفتار سينج، إن الحريق أتى تماما على المصنع ذي الطابقين في منطقة باتالا بولاية البنجاب. ويتلقى حوالي 15 مصابا العلاج في مستشفيات قريبة، وحالة سبعة منهم خطيرة. ومعظم حالات الوفاة كانت لعاملين بالمصنع، بالإضافة إلى مالكه وعدد من المارة. Advertisements وقال سينج: "توفى 21 شخصا حتى الآن، ولا يزال عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين تحت الأنقاض". ونقلت شبكة تليفزيون نيودلهي (إن دي تي في) عن شهود عيان أن انفجارا وقع وأعقبه الحريق. و فتحت السلطات تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث. وقالت الشرطة إن المحققين يبحثون إذا ما كان المصنع يعمل بشكل قانوني. وتنتشر في أنحاء الهند مصانع الألعاب النارية غير القانونية التي تعمل بدون تراخيص، والتي تفتقر لأبسط قواعد السلامة، حيث تقع انفجارات بها بين الحين والآخر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الهندية: وفاة 21 شخصا في حريق بمصنع للألعاب النارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.