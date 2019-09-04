محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يوضح أبرز مجهودات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال حملة أمنية مكبرة بمديرية أسيوط. واستهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والمركزي والعام ومديرية أسيوط إحدى المناطق الإجرامية بأسيوط بحملة أمنية مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة المتخصصة في زراعة نبات القنب المخدر. وأثمرت الحملات عن ضبط 8 عناصر خطرة تخصصت في زراعة المواد المخدرة، وضبط مساحة منزرعة بأرض غير مُحيزة لنبات القنب المخدر "البانجو"، تقدر مساحتها بـ6 أفدنة وجاءت كالتالي ضبط "2 فدان و22 قيراطًا"، 3 أفدنة منزرعة بنبات القنب مُغتمرين بمياه النيل نظراً لارتفاع منسوب المياه. Advertisements ضُبط خلال الحملات مخزن به كمية من نبات البانجو المخدر وزنت "500 كيلو جرام". جاء ذلك خلال مواصلة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية شن الحملات المستمرة ضد تجار المواد المخدرة وحائزيها، وتعمل وبحسم على تجفيف منابع المخدرات بما يحافظ على الشباب من الوقوع فريسة للإدمان. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.

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كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تحرق "حدائق الشيطان".. شاهد لحظة مداهمة 6 أفدنة "بانجو" في أسيوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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