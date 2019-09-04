"تربية عين شمس": صيانة شاملة لجميع قاعات الدراسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

تواصل كلية التربية جامعة عين شمس، استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعى 2019- 2020 حتى 9 سبتمبر المقبل لتسليم ملفات التقدم للكلية والانتهاء من كافة متطلبات القيد وإجراء الكشف الطبي ومسح فيروس "C"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وعبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح ماجد أبو العينين عميد كلية التربية، أنه جرى التنسيق وتوفير وحدة كاملة التجهيزات بالكلية لتحليل (فيروس سي) لكافة الطلاب الجدد ومن يرغب من الطلاب القدامى وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجهاز الإداري بالجامعة.

وأضاف أنه جرى اتخاذ كافة الترتيبات لتسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز حرصا من إدارة الكلية للتسهيل على الطلاب، وتوفير العديد من ماكينات الدفع الآلي لسداد المصروفات الدراسية، بالإضافة لتخصيص عدد من الإداريين المختصين لتقديم الإرشادات والرد على استفسارات الطلاب.

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وأكد أبوالعينين أنه جرى عمل صيانة شاملة لجميع القاعات الدراسية وتزويدها بالوسائل التعليمية اللازمة وصيانة معامل الكلية والبنية التحتية استعدادا لاستقبال العام الدراسى الجديد.

وأوضحت صفاء شحاتة وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، أنه جرى وضع خطة لاستقبال الطلاب الجدد من قبل إدارة الكلية وتنفيذها من قبل اتحاد الطلاب والإدارة المعنية من لحظة دخولهم بوابات الكلية وإرشادهم لخطوات وإجراءات التقدم والقيد.

كما جرى تخصيص أماكن مناسبة لاستقبال أولياء الأمور والرد على استفساراتهم، وإعداد نشرات تعريفية بأقسام الكلية المختلفة وشروطها وشروط التشعيب بها.