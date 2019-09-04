مقتل 9 من تنظيم داعش في الموصل

أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق (تتبع لوزارة الدفاع)، الثلاثاء، مقتل 9 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال البلاد.

وقال الناطق باسم القيادة العميد يحيى رسول في بيان، إن ”قواتنا في خلية الصقور الاستخبارية وبالتنسيق مع قيادة عمليات ‫نينوى تمكنت من قتل تسعة إرهابيين كانوا يختبئون داخل نفق في منطقة السحاجي جنوب غرب مدينة ‫الموصل“.

وأضاف أن ”العملية تمت بإسناد من طيران التحالف“.

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وشدد على أن ”قواتنا تواصل جهودها لفرض الأمن والاستقرار“.

واستعاد العراق الموصل وبقية الأراضي التي سيطر عليها التنظيم، والتي كانت تقدر بثلث مساحة العراق، خلال حرب طاحنة استمرت 3 سنوات وانتهت أواخر العام 2017.

إلا أن التنظيم ما زال يحتفظ بجيوب وخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل 2014.