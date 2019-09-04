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المبعوث الأمريكي لشؤون إيران: لن نمنح استثناءات ضمن خط ائتمان لطهران

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قال برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران يوم الأربعاء إن بلاده لن تقدم أي إعفاءات من العقوبات ضمن مقترح

فرنسي بتقديم خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار لإيران.

 

وقال هوك ”فرضنا اليوم عقوبات. وهناك

المزيد من العقوبات في الطريق. ليس بوسعنا تقديم مزيد من التوضيح بشأن التزامنا بحملتنا لممارسة الضغط لأقصى حد (على إيران) ولا نتطلع لمنح أي استثناءات أو إعفاءات“.
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