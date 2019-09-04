رئيس أركان الجيش الجزائري: بعض الأحزاب السياسية تطالب بالتّفاوض مع المؤسسة العسكرية

قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إن بعض الأحزاب السياسية ببلاده تطالب بالتحاور، بل التفاوض مباشرة مع المؤسسة العسكرية،اقتداء بتجارب بعض دول المنطقة في التعامل مع الأزمات.
واعتبر صالح أن الأزمة ببلاده يجب أنتحل بعيدا عن تقليد الدّول التي مرّت بتجارب مشابهة لما تعيشه الجزائر اليوم، قائلا " الجزائر بتاريخها العريق وبشعبها الأبي وبمواقفها الريادية الثابتة هي من تكون دائما القدوة وليس العكس".
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