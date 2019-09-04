البنتاجون يخصص مليارات الدولارات لبناء الجدار مع المكسيك

وافق وزیر الدفاع الأمريكي مارك إسبر على تخصيص مبلغ 3.6 مليار دولار لتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك وتأمينه من "تأجيل" مشاريع بناء وتحديث مبان عسكرية داخل وخارج البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان لها الثلاثاء، أن "الأموال المخصصة ستمول 11 مشروع بناء عسكري لحاجز حدودي بطول 175 ميلا على الحدود مع المكسيك، الأمرالذي سيساهم في تقليل الحاجة إلى القوات المنتشرة هناك".
وقال المتحدث باسم الوزارة جوناثان هوفمان، إن "المشاريع الإنشائية ضرورية لدعم عمل القوات المسلحة فيما يتصل بحالة الطوارئ الوطنية".
من جهتها، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، نانسي بيلوسي في بيان، إن "القرار غير المسئول بتأمين الأموال من خلال تأجيل 127 مشروعا لبناء وتحديث مبان عسكرية داخل الولايات المتحدة وخارجها، يجعل بلادنا أقل أمانا ويخالف الدستور".
وحذرت بيلوسي من أن "مجلس النواب سيواصل محاربة القرار غير المقبول والخطير جدا في المحاكم وفي الكونجرس".
وأعلن الرئیس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير الماضي حالة طوارئ وطنية تتعلق بالحدود الجنوبية للولايات المتحدة لمواجهة تدفق لاجئين غير شرعيين مما مكنه من تحويل 3.6 مليارات دولار من مشاريع البناء العسكرية إلى الجدار.
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