وزير الخارجية العراقي: نولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات مع الأردن

قال وزير الخارجيّة العراقي محمد على الحكيم إنّ العراق يُولي العلاقات مع المملكة الأردنية الهاشمية أهمّية كبرى ،لما يتمتع به البلدان من توافق في الرُؤى، وانسجام في

معظم المواقف إزاء قضايا المنطقة.



جاء ذلك في اتصال هاتفيّ جمع بين الوزيرين الحكيم ،وأيمن الصفدي ،وزير الخارجية الأردني .

وشدد الوزير الحكيم على ضرورة تدعيم الشراكات بين بغداد وعمّان في مُختلِف المجالات لتحقيق الاستقرار، والرخاء الاقتصاديّ بما يخدم المصالح المُتبادَلة، ويلبي تطلعات الشعبين.



كما بحثا المستجدات على الساحة الإقليميّة، وتبادلا وجهات النظر إزاءها، ومواقف حكومتي كلا البلدين.