بارزاني للقنصل الفرنسي بأربيل: أسباب ظهور داعش لاتزال قائمة

أجرى الزعيم الكردي مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء ، في بلدة صلاح الدين القريبة من أربيل، مباحثات مع أوليفيي ديكوتيني القنصل العام الفرنسي الجديد في أربيل بشأن سبل تعزيز العلاقات .

خلال اللقاء نقل القنصل العام الفرنسي الجديد في أربيل تحيات رئيس بلاده ووزير الخارجية إلى الزعيم بارزاني، معرباً عن سعادته تجاه الاستقرار السائد في إقليم كردستان وبدء الحكومة الجديدة مهامها به، مؤكداً على الصداقة بين شعبي فرنسا و كردستان، ورغبة

بلاده في تعزيز العلاقات، واستمرارها في دعم ومساندة الإقليم.

وأوضح الزعيم بارزاني، أن بلاده تنظر بإيجابية إلى تحسن العلاقات بين أربيل وبغداد؛ ووصف الاستقرار في إقليم كردستان بالمهم لبلاده.

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فيما عبر الزعيم بارزاني عن شكره لرئيس فرنسا ووزير الخارجية، وتمنى النجاح للقنصل الفرنسي الجديد في أربيل؛ وتحدث عن علاقات الصداقة التاريخية بين الشعبين الفرنسي والكردي، وأعرب عن

شكره وتقديره لرؤساء وحكومات فرنسا التي ساندت شعب كردستان في الأيام الصعبة وخلال الحرب ضد داعش.

وأكد بارزاني؛ عدم وجود سقف محدد لتطوير وتعزيز العلاقات بين الجانبين، مشيرا إلى مخاطر وتهديدات الإرهاب والأوضاع السياسية في المنطقة، وآخر المستجدات على مستوى العراق والأوضاع في سوريا ، وتأييده مبادرة الرئيس ماكرون حول سوريا.

وأعرب بارزاني عن قلقه وملاحظاته للوفد الضيف حيال أوضاع ومستقبل الشعب الكردي في سوريا، مؤكدا فى الوقت ذاته أن تهديدات داعش والأفكار المتطرفة لها أسبابها الموجودة دون معالجتها حتى الآن، وتنذر بعودة إرهاب التنظيم وعملياته بقوة فى أي وقت.