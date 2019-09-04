"دوريان" يقترب من فلوريدا بعدما عاث فساداً في الباهاما

يقترب الإعصار "دوريان" من ساحل الولايات المتحدة وخصوصاً ولاية فلوريدا بعد أن عاث فساداً في جزر الباهاما.

ورغم أنه تراجع إلى الدرجة الثانية، فإن "دوريان" لا تزال ترافقه رياح قوية جداً بسرعة 165 كلم في الساعة. ويتجه حالياً، بحسب خبراء الأرصاد، إلى الساحل الشمالي الشرقي لفلوريدا.

ويتوقع أن يلامس الإعصار فلوريدا بحلول مساء اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي قبل أن يضرب من الخميس حتى صباح الجمعة الساحل الأميركي الجنوبي الشرقي وولايات جورجيا وكارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية، رغم أن عين الإعصار لن تصل إلى البر.

وحذر المركز الأميركي الوطني للأعاصير، ومقره في مدينة ميامي، من ارتفاع منسوب المياه في هذه المنطقة، متحدثاً عن وضع قد يكون بالغ الخطورة.

وأعلنت حال الطوارئ في العديد من مناطق الساحل الجنوبي الشرقي حيث يقيم ملايين الأشخاص. وصدرت في مناطق عدة أوامر بالإخلاء.

وقال جيراردو رودريغيز (37 عاماً) فيما كان يستعد لمغادرة ملجأ في "فورت بيرس" في فلوريدا "الأمر مزعج حقاً ولا يمكن التكهن به. نجهل ما إذا كنا سنتأثر بالإعصار أم لا".

وفي مدينة تشارلستون في كارولاينا الجنوبية، وتحت سماء رمادية، عمدت البلدية والعديد من المتاجر والمنازل إلى حماية نوافذها بألواح خشب.

وأدى "دوريان" إلى دمار كبير في أرخبيل الباهاماس حيث قضى سبعة أشخاص، بحسب حصيلة غير نهائية ولحقت أضرار جسيمة بمنازل جراء قوة الرياح.

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نشطت عمليات الإغاثة، اليوم الأربعاء لإجلاء الجرحى والعثور على المفقودين في الأرخبيل الواقع في الكاريبي.

وخسرت مئات المنازل سقوفها فيما غمرت المياه السيارات وتحطمت المراكب.

وفي مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء، تحدث رئيس الوزراء هوبرت مينيس عن سبعة قتلى على الأقل، متوقعاً حصيلة أكبر.

وأفاد الصليب الأحمر أن الأضرار طاولت نحو 13 ألف منزل.

وصنف "دوريان" من الدرجة الخامسة القصوى حين ضرب الباهاماس الأحد. لكنه تراجع، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، إلى الدرجة الثانية وتسبب بسقوط 76 سنتيمتراً من الامطار في الباهاماس.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، حال الطوارئ في كارولاينا الشمالية بهدف رصد أموال وقائية "مع الأمل بعدم استخدامها".

وطالب ترامب السكان بالتزام الحذر، وكتب على تويتر "قد تكون الولايات المتحدة محظوظة في ما يتعلق بالإعصار لكن رجاءً الزموا الحذر. مع اقترابه من الساحل، يمكن أن تحصل العديد من الأمور السيئة وغير المتوقعة".

وتوقع المركز الوطني للأعاصير أن يطاول خطر الفيضانات خصوصاً كارولاينا الشمالية وجارتها الجنوبية، مع أمواج يراوح ارتفاعها بين 1,2 متر ومترين.