الحكومة الفلسطينية تتخذ خطوات بشأن "الانفكاك التدريجي" عن إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، اتخاذ خطوات في إطار "الانفكاك التدريجي" عن الاحتلال الإسرائيلي.

وقال اشتية، في بيان عقب استقباله في رام الله وفداً من الحزب الاشتراكي السويدي، إن هذه الخطوات تشمل تعزيز المنتج الوطني، ووقف التحويلات الطبية إلى إسرائيل، والانفتاح على العمق العربي وتعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى خلق تنمية اقتصادية متوازنة تتمثل بالعناقيد وربطها بالجغرافيا.

واتهم اشتية الولايات المتحدة وإسرائيل بشن حرب مالية على الشعب الفلسطيني.

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وثمّن "الدعم السياسي السويدي، والذي توج باعترافها بدولة فلسطين، من مبدأ إيمانها بقيم العدالة وحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة".

وشدّد اشتية على "ضرورة اعتراف دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، في إطار دعم تطبيق حل الدولتين، وكإجراء وقائي لنية إسرائيل ضم مناطق من الضفة الغربية، الأمر الذي يقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية".