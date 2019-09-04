ضاحي خلفان حزين لانسحاب مغردين إماراتيين بعد رسالة حاكم دبي

شكا ضاحي خلفان، نائب قائد شرطة دبي، من انسحاب العديد من المغردين الإماراتيين من تويتر؛ عقب نشر حاكم دبي رسالة انتقد فيها بعض هؤلاء المغردين، متهما إياهم بالإساءة للإمارات.



فقد نشر خلفان اليوم الأربعاء تغريدة على تويتر عبر فيها عن حزنه لانسحاب هؤلاء المغردين، وقال إن ذلك يضع الإمارات في آخر قوائم الدول العربية في حرية التعبير.



كما قال إن الرسالة التي نشرها محمد بن راشد قبل أيام ضمن تغريدة في تويتر لم تكن موجهة للمغرد الرصين المدافع بفكره وقلمه عن سمعة الإمارات، مضيفا أن حاكم دبي يحترم الرأي الشخصي.



واعتبر بعض من تفاعلوا مع تغريدة المسؤول الأمني في إمارة دبي أن المغردين اليمنيين أجبروا المغردين الإماراتيين على الانسحاب، وذلك وسط اتهامات يمنية رسمية للإمارات بأنها دعمت انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي على الحكومة الشرعية في عدن.



وقوبل حديث خلفان عن وجود حرية تعبير في الإمارات بسخرية البعض، في حين أشار آخرون إلى خطأ لغوي فادح ورد في تغريدة نائب قائد شرطة دبي.



وكان حاكم دبي محمد بن راشد نشر السبت الماضي تغريدة ندد فيها بسلوك مغردين إماراتيين على تويتر، وقال إن هؤلاء ينالون من سمعة الإمارات، واعتبر البعض حينها أن هذه الانتقادات موجهة إلى أشخاص مثل ضاحي خلفان وحمد المزروعي، المتهمين بإثارة الفتن، عبر مهاجمة دول وقيادات.