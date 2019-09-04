كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إضراب جديد لطيارى "ريان اير" الأيرلندية بسبب الأجور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق الطيارون في خطوط الطيران الأيرلندية "ريان اير" جولة جديدة من الإضرابات تستمر عدة أيام من 18 إلى 29 سبتمبر الجارى.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء، أعلنت نقابة التجارة الأيرلندية "بالبا" عن مزيد من الإجراءات التصعيدية بعد ظهر اليوم، في أعقاب التوترات الأخيرة بشأن الأجور، كما انسحب الطيارون الذين هم أعضاء في النقابة الشهر الماضي لاتخاذ نفس الموقف مع شركة الطيران.

ولم تنجح "ريان اير" في الحصول على أمر قضائي من المحكمة العليا في دبلن لوقف الإضراب في الأسابيع الأخيرة.

وستُعقد الجولات القادمة من الإضرابات في 18 و 19 و 21 و 23 و 25 و 27 و 29 من سبتمبر، جيث سيتزامن بعضها مع إضرابات متعددة يقوم بها الطيارون في إسبانيا.

وانطلقت رحلات ريان اير من وإلى بريطانيا كما هو مخطط لها على مدار الأيام الثلاثة الأخيرة خلال إضراب نقابة التجاريين الأخير، حيث تسببت أيضًا في الحد الأدنى من الاضطراب أثناء الانسحاب الأول للنقابة الشهر الماضي بسبب نزاع حول الأجور والشروط.

وريان إير هي شركة طيران إيرلندية منخفضة التكلفة، يقع مقرها الرئيسي في دبلن، ومراكز عملياتها الرئيسية في مطار دبلن، ومطار لندن ستانستد.

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وفي عام 2016 أصبحت رايان إير أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد المسافرين، وفي 2017 أصبحت رايان إير أول شركة طيران في أوروبا بأزيد من بليون مسافر.

وتتميز الشركة بتوسعها السريع نتيجة إلغاء الضوابط التنظيمية لصناعة النقل الجوي في أوروبا في عام 1997 والنجاح في نموذج الأعمال التجارية منخفضة التكلفة.

وتسير رايان إير رحلاتها إلى 37 دولة في أوروبا وشمال افريقيا والشرق الأوسط، عبر 2000 رحلة يومية ل215 وجهة.

ومنذ إنشائها في عام 1984، إنتقلت رايان إير من شركة طيران صغيرة إلى أكبر شركة طيران في أوروبا، وهي تشغل حالياً أكثر من 13000 موظف.

الوجهات

وايان إير 84 مركز عمليات ب 33 دولة في أوروبا وشمال إفريقيا، وتفضل الشركات في غالب الأحيان الإبتعاد عن المطارات الرئيسية والتوجه للمطارات الثانوية لتخفيض التكاليف وتسريع مدة بقاء الطائرة في المطار.على سبيل المثال فرايان إير تقوم بتفادي تسيير رحلات إلى مطار دوسلدورف الدولي وبالمقابل تقوم بتسيير رحلات لمطار ويزي الذي يبعد 70 كلم عن دوسلدورف. لكن رغم ذلك فشركة رايان إير مازالت تقدم رحلات جوية للمطارات الرئيسية في بعض المدن الدولية وذلك لعدم وجود مطارات ثانوية في هذه المدن التي يمكن للشركة اللجوء إليها.

تقوم رايان إير بتسيير رحلات أغلبها لوجهات سياحية