كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الألماني: نسعى لإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بأن تدعم ألمانيا وأوروبا السودان في طريقه نحو مستقبل ديمقراطي، وأكد وزير الخارجية، أن برلين حريصة على إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وقال ماس خلال زيارته للخرطوم أمس الثلاثاء، "نريد أن يتمكن السودان من اغتنام هذه الفرصة التاريخية، وبعد سنوات من العزلة، أن يحصل على الدعم اللازم من المجتمع الدولي".

وكما أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعمها للحكومة السودانية الجديدة بقيادة عبد الله حمدوك.