كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 16 شخص في انفجار مصنع للألعاب النارية بالهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون إن انفجارا كبيرا وقع في مصنع للألعاب النارية في شمال الهند اليوم الأربعاء اسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل وتسبب في اندلاع الحريق في المبنى.

وقال ضابط الشرطة مختار سينغ إن 15 شخصا آخرين أصيبوا في الانفجار الذي وقع في باتالا، وهي بلدة في ولاية البنجاب على بعد حوالي 460 كيلومترا شمال نيودلهي.

و اضاف سينغ ان اعمال الانقاذ مستمرة في الموقع. وأظهرت لقطات تلفزيونية انهيار مبنى بالكامل من قوة الانفجار.

وأوضح ديباك بهاتيا، مدير حكومة الولاية، إنه جاري التحقيق في سبب الانفجار. وقال ان المبنى اشتعلت فيه النيران بعد الانفجار.

Advertisements

تعد الألعاب النارية صناعة كبيرة في الهند، حيث تستخدم المفرقعات النارية غالبًا في المهرجانات وحفلات الزفاف. تنتج العديد من المصانع غير القانونية ألعاب نارية أرخص في شراءها من الألعاب النارية المصنوعة قانونًا.

وفي وقت سابق، ذكرت الشرطة الهندية أنه لقي سبعة عمال حتفهم بعد انفجار بمصنع كيماويات غرب الهند يوم السبت. وتمكنت فرق الإنقاذ من نقل 43 عاملًا إلى المستشفيات بعد الانفجار.

وقال مسؤول شرطة المنطقة، راجو بهوجبال "لقي سبعة أشخاص حتفهم في الانفجار. وان التحقيق جار فيما إذا كان الانفجار قد وقع في وحدة سخان المياه أو أسطوانة غاز أو انفجار كيماويات".

وأضاف بهوجبال أن الانفجار القوي هز منازل ومبانيَ مجاورة وتسبب في حريق هائل. وأظهرت قنوات إخبارية صورًا لسحب من الدخان الأسود، يتصاعد من المصنع.