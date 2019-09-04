كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 16 شخص في انفجار مصنع للألعاب النارية بالهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال ضابط الشرطة مختار سينغ إن 15 شخصا آخرين أصيبوا في الانفجار الذي وقع في باتالا، وهي بلدة في ولاية البنجاب على بعد حوالي 460 كيلومترا شمال نيودلهي.
و اضاف سينغ ان اعمال الانقاذ مستمرة في الموقع. وأظهرت لقطات تلفزيونية انهيار مبنى بالكامل من قوة الانفجار.
وأوضح ديباك بهاتيا، مدير حكومة الولاية، إنه جاري التحقيق في سبب الانفجار. وقال ان المبنى اشتعلت فيه النيران بعد الانفجار.
تعد الألعاب النارية صناعة كبيرة في الهند، حيث تستخدم المفرقعات النارية غالبًا في المهرجانات وحفلات الزفاف. تنتج العديد من المصانع غير القانونية ألعاب نارية أرخص في شراءها من الألعاب النارية المصنوعة قانونًا.
وفي وقت سابق، ذكرت الشرطة الهندية أنه لقي سبعة عمال حتفهم بعد انفجار بمصنع كيماويات غرب الهند يوم السبت. وتمكنت فرق الإنقاذ من نقل 43 عاملًا إلى المستشفيات بعد الانفجار.
وقال مسؤول شرطة المنطقة، راجو بهوجبال "لقي سبعة أشخاص حتفهم في الانفجار. وان التحقيق جار فيما إذا كان الانفجار قد وقع في وحدة سخان المياه أو أسطوانة غاز أو انفجار كيماويات".
وأضاف بهوجبال أن الانفجار القوي هز منازل ومبانيَ مجاورة وتسبب في حريق هائل. وأظهرت قنوات إخبارية صورًا لسحب من الدخان الأسود، يتصاعد من المصنع.