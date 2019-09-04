كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس هيئة حظر التجارب يدخل السباق لقيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العاملين اليوم الاربعاء، أن رئيس الوكالة الدولية لحظر التجارب النووية سيرشح نفسه ليصبح المدير العام القادم للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة مما رفع عدد المرشحين حتى الان إلى ثلاثة من ثلاث قارات.

وتوفي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو في يوليو بينما كان يستعد للتنحي مبكرًا بسبب مرض غير محدد أدى إلى إضعافه بشكل واضح خلال العام السابق.

ويشغل السيد الأيمن "كورنيل فيروتا"، من رومانيا، منصب المدير العام بالإنابة ويعمل الآن لتولي هذا المنصب بالكامل ضد رافائيل غروسي، المخضرم في الدبلوماسية النووية، الذي يشغل حاليًا منصب سفير الأرجنتين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

وأخبر فيروتا الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه يمثل "الاستمرارية والمصداقية والنزاهة والشفافية"، وقال غروسي إنه سيضمن "الشفافية والحوار السائل والمباشر مع الجميع".

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ولا يتوقع الدبلوماسيون الذين يتابعون الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحولات كبيرة في كيفية معالجة الوكالة لأهم القضايا البارزة، مثل عمليات التفتيش في إيران والعودة المطلوبة إلى كوريا الشمالية.

وأثار ذلك شكوكًا بأن روسيا عبثت بالمحطات في محاولة لإخفاء معلومات حول طبيعة الانفجار الذي تسبب في ارتفاع الإشعاع في مدينة قريبة، قال خبراء نوويون في الولايات المتحدة إنهم يشكون في أن روسيا تختبر صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية.

وأبلغت روسيا معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أن الانفجار لم يكن من أعمالها وأن تسليم أي بيانات إشعاعية إليه كان طوعيًا.

والموعد النهائي للمرشحين للتقدم هو يوم الخميس، ويهدف مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة إلى اختيار خليفة أمانو الشهر المقبل.

