كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرشحون الديمقراطيون يتنافسون على عباءة المناخ خلال منتدى الماراثون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيعلن عشرة من المتنافسين على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عن خططهم لمعالجة التغير المناخي مساء الأربعاء، في سلسلة ماراثون من منتديات سي إن إن من المحتمل أن تحرض المعتدلين مثل جو بايدن ضد التقدميين مثل بيرني ساندرز وإليزابيث وارين.

ويرفض الرئيس الجمهوري "دونالد ترامب" علم المناخ السائد وعكس مبادرات عهد أوباما التي تهدف إلى الحد من الانبعاثات وتشجيع بدائل الوقود الأحفوري والانضمام إلى العالم في مكافحة الأزمة.

ويقدم منتدى المناخ للديمقراطيين الذين يسعون لمواجهة ترامب في انتخابات نوفمبر 2020 فرصة في مجال رئاسي مزدحم للتمييز حول قضية تزداد أهمية للناخبين.

وارتفعت المخاوف بشأن البيئة مع اشتعال الحرائق في القطب الشمالي والأمازون، وذوبان الجليد في غرينلاند والعواصف القوية هذا العام غمرت المزارع في ولايات الغرب الأوسط.

وسيتم عرض رؤى المرشحين لمستقبل النفط والغاز والفحم والسيارات الكهربائية خلال سلسلة من سبع ساعات من قاعات المدينة CNN.

وسيتحدث المرشحون أيضًا عن خططهم للتكيف مع تغير المناخ، بما في ذلك حماية المجتمعات من الدمار الناجم عن العواصف والفيضانات والجفاف. ستعرض المنتديات على المرشحين الأفراد الذين يواجهون أسئلة من المشرفين والناخبين.

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ويمكن أن يسأل بايدن، المرشح الديمقراطي الأول ونائب الرئيس السابق، الذي يسعى لاستعادة العمال في الدول الصناعية الذين تحولوا إلى ترامب في عام 2016، عن مدى شريان الحياة الذي سيعطيه لصناعة الفحم والغاز الطبيعي التي دفعت اقتصادات ولايات الصدأ مثل ولاية أوهايو وبنسلفانيا ووست فرجينيا.

وتدعم خطة بايدن البالغة 1.7 تريليون دولار احتجاز الكربون وعزله، وهي تقنية لدفن الكربون وتساعد المرافق على الانتقال إلى مصادر الطاقة الأنظف. وقد تم انتقاد الخطة من قبل المنافسين لأنها تقدم أرضية وسطى لن تحقق أهداف إزالة الكربون.

ولقد تبنى السناتور بيرني ساندرز مقاربة مواجهة أكثر. خطته البالغة 16.3 تريليون دولار يلغي السيارات التي تعمل بالبنزين والطاقة النووية الجديدة.

كما أنه سيحظر احتجاز الكربون وعزله، على الرغم من أن علماء المناخ التابعين للأمم المتحدة يقولون أن ذلك جزء لا يتجزأ من تجنب أسوأ آثار تغير المناخ.

ويصفها وارن بأنها "استراتيجية لاستخدام جميع الأدوات الحكومية للدفاع وخلق فرص عمل أمريكية بدلًا من الاستمرار في تلبية مصالح وول ستريت والشركات متعددة الجنسيات دون ولاء لأميركا".

وظهر شكل مجلس المدينة لمدة سبع ساعات حول المناخ بعد أن رفضت اللجنة الوطنية الديمقراطية في أغسطس المناقشات حول قضايا فردية مثل المناخ.

