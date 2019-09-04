الصين.. أول استنساخ “تجاري” يعيد قطة ميتة إلى صاحبها مقابل 34 ألف دولار – فيديو

مقابل مبلغ وصل إلى حوالي 250 ألف يوان صيني (34 ألف دولار)، تم ولأول مرة في الصين استنساخ قطة لأغراض تجارية، لتسجل كحالة أولى في البلاد في استنساخ القطط.

وتحدث نائب رئيس شركة التكنولوجيا الحيوية “سينوجيني”، “وانغ يينينغ”، لـ”سبوتنيك”، وقال: “تعتبر هذه الحالة أول عملية استنساخ لقطة في الصين، إلا أنها ليست الأولى في العالم”.

وأضاف “وانغ يينينغ” أن هذه العملية تعتبر ذات طابع تجاري، وهي الأولى”.

وتحدث “يينينغ” عن أن صاحب القطة المستنسخة كان قلقا للغاية بعد وفاة حيوانه، الذي توفي بسبب مرض مفاجئ، فقرر لاحقا الاستفادة من خدمات الشركة.

وقال “يينينغ” إنه من وجهة الحمض النووي، فإن الحيوانات المستنسخة تكون متشابهة، إلا أنه قد تكون هناك اختلافات في سلوكها، وغريزتها.