عبر الصحافي توفيق توفيق بوعشرين مؤسس جريدة “أخبار اليوم” و”اليوم 24″، عن تضامنه المطلق مع الصحافية هاجر الريسوني، التي اعتقلت رفقة خطبيها وطبيب ومساعده وكاتبته، أياما قبل عقد قرانها المقرر منتصف الشهر الجاري.
ونقلت أسماء الموساوي، زوجة الصحفي توفيق بوعشرين، الذي زارته، اليوم الأربعاء، طلب زوجها بأن يتكلف محامي المؤسسة الإعلامية بالدفاع عن هاجر الريسوني.
وقال بوعشرين في كلمة موجهة للصحافية هاجر: “أخذوا مني قلمي كي أدافع عنك”.
وخلفَ اعتقال الصحافية في جريدة “أخبار اليوم”، هاجر الريسوني، مساء السبت الماضي، صدمة كبيرة في أوساط الحقوقيين، والسياسيين، والصحافيين، إذ أطلقت حملة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي للتضامن معها تحت وسم #هاجر_ليست_مجرمة”.
وحصل “اليوم 24” على نسخة من الخبرة الطبية، التي أجريت للزميلة هاجر الريسوني في المستشفى الجامعي ابن سينا، بعد اعتقالها، والذي أثبت عدم تعرضها لأي عملية إجهاض. يذكر أن الصحافية هاجر الريسوني، مثلت في حالة اعتقال، أمام وكيل الملك، برفقة خطيبها، رفعت الآمين، وهو أستاذ جامعي، سوداني الجنسية، والذي تقدم لخطبتها، منذ شهور، وكان مقررا عقد قرانهما، يوم 14 من الشهر الجاري.
ومن ضمن المعتقلين، طبيب متخصص من أمراض النساء، والتوليد، وكاتبته، ومساعد طبي، مثلوا جميعهم في حالة اعتقال أمام وكيل الملك، أول أمس الاثنين، الذي أحالهم جميعا على جلسة في اليوم نفسه، في حالة اعتقال دائما. وطبيب هاجر، الذي يتجاوز عمره السبعين سنة، أكد أمام المحكمة عدم قيامه بأي عملية إجهاض للصحافية، وهو ما أكده كذلك مساعده المعتقل في القضية، ويتوافق ذلك مع تصريحات هاجر أمام وكيل الملك.
كانت هذه تفاصيل خبر في أول تعليق له.. بوعشرين يتضامن مع الصحافية هاجر الريسوني: أخذوا مني قلمي لأدافع عنك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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