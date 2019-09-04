منى فتو وماجدولين الإدريسي.. لحظة اعتراف لهما في “مهرجان المرأة”

خصص المهرجان الدولي لفيلم المرأة في سلا، في دورته المقبلة، لحظة اعتراف للفنانتين المغربيتين، منى فتو، ومجدولين الإدريسي، اللتين قدمتا الكثير للفن المغربي، ولا تزالان.

واختارت إدارة المهرجان، الذي ينظم في دورته الـ13، في الفترة الممتدة بين 16 و21 شتنبر المقبل، منى فتو، وماجدولين الإدريسي لتكريمهما من المغرب إلى جانب المنتجة التونسية درة بوشوشة، وأوموسى، وهي مصممة أزياء للسينما والمسرح، وكاتبة من السينغال.

ويهدف مهرجان فيلم المرأة في سلا كباقي دوراته إلى تسليط الضوء على عالم سينما المرأة، ويضم في أنشطته العديد من الفقرات المتعلقة بمواضيع تهم المرأة، مثل مسابقة رسمية لأفلام وثائقية خاصة بمعركة المرأة من أجل المساواة، وضد كل أشكال التميز التعسفي، إضافة إلى نافذة على الفيلم المغربي القصير من إخراج سينمائيات، أغلبهن من المواهب، وفقرة كلاسيكيات سينما المرأة العربية والإفريقية للتعريف بإبداعهن، ومساهمتهن في مستقبل إفريقيا، والعالم العربي، إضافة إلى ندوات تخص المرأة، ووضعها في السينما.

يذكر أن إدارة المهرجان اختارت دولة تونس ضيف شرف للدورة المقبلة، وسيتم بناء على ذلك عرض أفلام روائية، ووثائقية لسينمائيات تونسيات.