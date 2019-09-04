باكستان: السعودية والإمارات لهما أهمية خاصة

الرئيس الباكستاني خلال اللقاء مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وعادل الجبير

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الأربعاء، إن للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أهمية خاصة في الوضع الحالي.

وأضاف عمران خان، خلال لقائه وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في إسلام آباد، أن المملكة العربية السعودية والإمارات ستبقيان على اتصال لتعزيز السلام والأمن.

ومن جانبهما، أكدا وزيرا خارجية السعودية والإمارات التزامهما بالعلاقات الاستراتيجية مع باكستان، لافتين إلى أن لإسلام آباد دورا حيويا في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.



والأربعاء، وصل وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد.





وكان في مقدمة مستقبليهما في قاعدة نور خان الجوية قرب إسلام آباد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي وعدد من كبار المسؤولين.

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وتستمر زيارة الوزيرين إلى باكستان يوما واحدا، ويشمل جدول الزيارة لقاءات مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ووزير الخارجية شاه محمود قرشي.





وطبقا للسفارة السعودية في إسلام آباد، فإن الزيارة ستبحث عمق العلاقات بين السعودية والإمارات من جهة وباكستان من جهة أخرى، إلى جانب الوضع في المنطقة.

ومن المقرر أن يجري الوزيران محادثات مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الباكستانيين تتناول العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة والمستجدات حول كشمير.

وذكرت مصادر لصحيفة عكاظ السعودية، أن الجبير والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان سيجريان مباحثات مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وقائد أركان الجيش الفريق أول قمر باجوا ووزير الخارجية شاه محمود قريشي.





وأضافت المصادر أن المباحثات سوف تتطرق إلى سبل تعزيز العلاقات بين البلدان الـ3، ومناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، والمستجدات على الساحة الكشميرية.

وبحسب الصحيفة، تأتي الزيارة بهدف تقوية التنسيق والتعاون في المجالات السياسية، فضلا عن بحث تخفيف حدة التوتر والسعي للتهدئة بين الهند والباكستان إلى جانب الأوضاع في أفغانستان.