الحكومة الإيطالية الجديدة تؤدي اليمين الخميس

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالأربعاء 2019/9/4 07:30 م بتوقيت أبوظبي
رئيس الوزراء الإيطالي المكلف جوزيبي كونتي
أعلن متحدث باسم الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، الخميس، عن تشكيل حكومة ائتلاف يسارية جديدة ستؤدي اليمين، الخميس، لتطوي صفحة أزمة سياسية استمرت قرابة الشهر.
وعيّن رئيس الوزراء المكلف جوزيبي كونتي، لويجي دي مايو، زعيم حركة خمس نجوم، وزيراً للخارجية، وروبرتو جوالتييري من الحزب الديمقراطي وزيراً للمال.
وستتولى المحامية والقائدة السابقة لقوات الأمن في ميلانو لوتشيانا لامورجيزي، وزارة الداخلية من اليميني المتطرف ماتيو سالفيني الذي تسبب في اندلاع الأزمة.
وعيّن كونتي نائب رئيس الحزب الديمقراطي لورنزو جويريني وزيراً للدفاع.
وسيؤدي الوزراء اليمين، الخميس، وذلك بعد أن توصلت حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات والحزب الديمقراطي من اليسار الوسط، إلى اتفاق يجنب البلاد إجراء انتخابات مبكرة في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
واتفقت حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي على وضع خلافاتهما جانباً لتجنيب البلاد إجراء انتخابات مبكرة، بعد أن سحب ماتيو سالفيني حزبه الرابطة من الحكومة الشهر الماضي.
ويتعين على الائتلاف الجديد كسب الثقة في تصويت بمجلسي البرلمان، ربما نهاية الأسبوع، بضمان حصوله على غالبية.
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