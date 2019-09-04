الان تتابع واشنطن تفرض عقوبات على “شبكة” لنقل النفط الايراني بحرا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365 أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء فرض عقوبات جديدة على ايران، استهدفت “شبكة للنقل البحري” بإدارة الحرس الثوري الإيراني متهمة اياها ببيع ملايين من براميل النفط لصالح الرئيس السوري بشار الأسد. وتزامن فرض العقوبات على 16 كيانا و 10 أشخاص و 11 سفينة مع اعلان إيران انها ستقلص التزاماتها التي ينص عليها الاتفاق النووي ما لم تخفف واشنطن من ضغوطها.

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