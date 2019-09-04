هوك: طهران تستغل النفط لتمويل المليشيات الإرهابية في اليمن ولبنان وسوريا

Advertisements Advertisements

الأربعاء 4 سبتمبر 2019

هوك

كتب الخليج 365 ـ صنعاء

أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، برينان هوك، أن واشنطن، ستفرض عقوبات على كل من يشارك في أنشطة تجارية مع الكيانات الإيرانية التي أضيفت للائحة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية.



وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أيلول 04، 2019: ذكرنا مرارًا أننا سنفرض عقوبات على شركات الشحن التي تعمل في تهريب النفط الإيراني.

ولفت هوك إلى أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" تتجه الآن إلى سوريا.

وأكد المبعوث الأمريكي أن طهران تستغل النفط لتمويل المليشيات الإرهابية في اليمن و لبنان.

وقال هوك إن الرئيس ترامب يسعى لحل دبلوماسي مع طهران لتجنب حدوث صراع في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن الرئيس ترامب يرغب في التوصل لاتفاق نووي جديد مع طهران.

وأوضح هوك أن الرئيس ترامب انخرط في محادثات مع بريطانيا و فرنسا و اليابان لبحث خيارات عدة بهدف تغيير سلوك طهران.

وأكد المبعوث الأمريكي أن ترامب يتطلع لعقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين، لكن طهران تواصل رفض ذلك.

Advertisements

وأشار إلى أن تاريخ طهران من الخداع الدبلوماسي والابتزاز النووي يضعها في مأزق.

وتابع أن طهران تمارس الابتزاز النووي خلال محادثاتها مع الغرب.

وزاد: سنفرض عقوبات جديدة على طهران قريبا.

وقال: لن نمنح أي إعفاءات في نظام العقوبات المفروض على قطاع النفط الإيراني.

وبين هوك أنه لا يوجد مقترح ملموس بشأن أي خط ائتمان لـطهران.

ونفى هوك وجود أي دور لواشنطن في الهجمات التي شهدها العراق مؤخرًا.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، عن حزمة جديدة من العقوبات على إيران.

وطبقا وزارة الخزانة الأمريكية، تتعلق العقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران بشركات شحن وتجارة وناقلات نفط.

وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات الجديدة ضد إيران تشمل 16 كيانا و 10 أفراد و11 سفينة.

وأكدت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني استخدم شبكة لنقل نفط تقدر قيمته بملايين الدولارات على مدار العام الماضي لصالح حزب الله وآخرين.