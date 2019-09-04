هوك: طهران تستغل النفط لتمويل المليشيات الإرهابية في اليمن ولبنان وسوريا

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019
هوك
كتب
الخليج 365 ـ صنعاء
أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، برينان هوك، أن واشنطن، ستفرض عقوبات على كل من يشارك في أنشطة تجارية مع الكيانات الإيرانية التي أضيفت للائحة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أيلول 04، 2019: ذكرنا مرارًا أننا سنفرض عقوبات على شركات الشحن التي تعمل في تهريب النفط الإيراني.
ولفت هوك إلى أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" تتجه الآن إلى سوريا.
وأكد المبعوث الأمريكي أن طهران تستغل النفط لتمويل المليشيات الإرهابية في اليمن و لبنان.
وقال هوك إن الرئيس ترامب يسعى لحل دبلوماسي مع طهران لتجنب حدوث صراع في الشرق الأوسط.
ولفت إلى أن الرئيس ترامب يرغب في التوصل لاتفاق نووي جديد مع طهران.
وأوضح هوك أن الرئيس ترامب انخرط في محادثات مع بريطانيا و فرنسا و اليابان لبحث خيارات عدة بهدف تغيير سلوك طهران.
وأكد المبعوث الأمريكي أن ترامب يتطلع لعقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين، لكن طهران تواصل رفض ذلك.
وأشار إلى أن تاريخ طهران من الخداع الدبلوماسي والابتزاز النووي يضعها في مأزق.
وتابع أن طهران تمارس الابتزاز النووي خلال محادثاتها مع الغرب.
وزاد: سنفرض عقوبات جديدة على طهران قريبا.
وقال: لن نمنح أي إعفاءات في نظام العقوبات المفروض على قطاع النفط الإيراني.
وبين هوك أنه لا يوجد مقترح ملموس بشأن أي خط ائتمان لـطهران.
ونفى هوك وجود أي دور لواشنطن في الهجمات التي شهدها العراق مؤخرًا.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، عن حزمة جديدة من العقوبات على إيران.
وطبقا وزارة الخزانة الأمريكية، تتعلق العقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران بشركات شحن وتجارة وناقلات نفط.
وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات الجديدة ضد إيران تشمل 16 كيانا و 10 أفراد و11 سفينة.
وأكدت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني استخدم شبكة لنقل نفط تقدر قيمته بملايين الدولارات على مدار العام الماضي لصالح حزب الله وآخرين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.