عاجل.. عقوبات أمريكية جديدة على إيران تشمل كيانات وأفرادا وسفنا

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ صنعاء

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أيلول 04، 2019، عن حزمة جديدة من العقوبات على إيران.



ووفق وزارة الخزانة الأمريكية، تتعلق العقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران بشركات شحن وتجارة وناقلات نفط.

ولفتت الوزارة إلى أن العقوبات الجديدة ضد إيران تشمل 16 كيانا و 10 أفراد و11 سفينة.

وأكدت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني استخدم شبكة لنقل نفط تقدر قيمته بملايين الدولارات على مدار العام الماضي لصالح حزب الله وآخرين.

ويوم أمس فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية.

واتهمت واشنطن الوكالة بتطوير صواريخ باليستية تحت غطاء برنامج مدني لإطلاق أقمار صناعية.

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كما وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التهمة للوكالة الإيرانية ومعهدين للبحوث في إيران بتكثيف أنشطتها حول تطوير الصواريخ الباليستية.

وفي وقت سابق حذرت الولايات المتحدة إيران في السابق من تطوير مثل هذه الصواريخ.

لكن طهران تنفي على الدوام الاتهامات الأمريكية وتؤكد أن برنامجها الفضائي مدني ولا يمثل غطاء لتطوير الأسلحة.

ويوم الجمعة نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صورة بالأقمار الصناعية تؤكد فشل إيران في إطلاق قمر صناعي وأظهرت الصورة منصة إطلاق مدمرة.

إلى ذلك، تسعى إيران إلى خفض جديد لالتزامها النووي، بحسب ما أكده الرئيس روحاني يوم أمس.

وقال روحاني إن إيران ستعلن "اليوم أو غدا" عن تخفيض جديد في التزاماتها تجاه المجتمع الدولي في المجال النووي، وذلك رغم المساعي الدبلوماسية الهادفة إلى تخفيف العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

ومنذ أيام تناقش ثلاث دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا مع إيران طرقا للحفاظ على هذا الاتفاق الدولي الذي تم التوصل إليه في فيينا في عام 2015 والذي أصبح مهدداً بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد في أيار/مايو 2018 وإعادة فرضها سلسلة من العقوبات الاقتصادية على إيران.

والأسبوع الماضي نقلت كالة الأنباء الإيرانية عن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن بلاده مستعدة للعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي في مقابل حصولها على خط ائتماني من حوالى 15 مليار دولار يتم التفاوض عليه حاليًا مع الأوروبيين.

غير أن عراقجي لم يخف شكوكه حيال إمكانية الموافقة على مثل هذه الخطة بحلول الموعد النهائي الذي حددته إيران لتخفيف العقوبات.

وتابع عراقجي أن اقتراح فرنسا يدور حول هذا الموضوع، وقالت إرنا، إن عراقجي الذي كان الاثنين في باريس مع فريق مفاوضين إيرانيين، أكد أن المحادثات تمحورت حول فتح خط ائتماني "تبلغ ميزانيته خمسة عشر مليار دولار لمدة أربعة أشهر"