شكرا لقرائتكم خبر عن حزمة عقوبات جديدة ضد إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز، ا ف ب(واشنطن) فرضت الولايات المتحدة اليوم (الأربعاء) حزمة عقوبات جديدة على إيران، شملت 16 كياناً و10 أفراد، ووضعت11سفينة على القائمة السوداء. وأعلنت وزارة الخزانة إضافة شركات للشحن وتجارة النفط وعدد من الناقلات النفطية إلى قائمة العقوبات. واتهمت واشنطن الحرس الثوري الإيراني باستخدام شبكة لنقل نفط بمئات الملايين من الدولارات خلال العام الأخير لمصلحة رئيس النظام السوري بشار الأسد ومليشيا «حزب الله» وآخرين. وكشف المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك، أن شركات وسفناً تنقل النفط الإيراني على أنه نفط عراقي. وتوعد الإطاحة بهذه الشبكة. وقال هوك في تصريحات اليوم: نحن ملتزمون بحملة الضغط الأقصى على إيران ولم نمنح أي استثناءات جديدة للنظام.

فرضت الولايات المتحدة اليوم (الأربعاء) حزمة عقوبات جديدة على إيران، شملت 16 كياناً و10 أفراد، ووضعت11سفينة على القائمة السوداء. وأعلنت وزارة الخزانة إضافة شركات للشحن وتجارة النفط وعدد من الناقلات النفطية إلى قائمة العقوبات. واتهمت واشنطن الحرس الثوري الإيراني باستخدام شبكة لنقل نفط بمئات الملايين من الدولارات خلال العام الأخير لمصلحة رئيس النظام السوري بشار الأسد ومليشيا «حزب الله» وآخرين. وكشف المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك، أن شركات وسفناً تنقل النفط الإيراني على أنه نفط عراقي. وتوعد الإطاحة بهذه الشبكة. وقال هوك في تصريحات اليوم: نحن ملتزمون بحملة الضغط الأقصى على إيران ولم نمنح أي استثناءات جديدة للنظام.

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