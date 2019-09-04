شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية جديدة على شركات وسفن وأفراد من الحرس الثوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

فرضت الولايات المتحدة اليوم (الأربعاء) عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والسفن والأفراد يديرها الحرس الثوري الإيراني، وزودت سورية بنفط قيمته عشرات الملايين من الدولارات في انتهاك للعقوبات الأمريكية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن من بين الأفراد المستهدفين وزيرا إيرانيا سابقا للنفط وابنه. وأضافت أن الشركات المستهدفة تشمل شركة هندية تملك حصة في الناقلة الإيرانية أدريان داريا التي تجوب مياه البحر المتوسط منذ أن أفرجت سلطات جبل طارق عنها في يوليو.