شكرا لقرائتكم الرميان: سنعمل لتحقيق الشفافية والكفاءة تمهيداً لطرح أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عبر محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، عن تقديره للقيادة الرشيدة في المملكة، لصدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).

وقال الرميان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء إنه ومجلس إدارة أرامكو سيعملون على "قدر هذه الثقة الملكية الغالية لتحقيق ما تصبو إليه قيادتنا الحكيمة من خير ورخاء للوطن والمواطنين، وأن يُديم على المملكة أمنها واستقرارها".

وأضاف بقوله: "سأعمل مع زملائي في مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية على ضمان تحقيق أعلى معايير الشفافية والكفاءة والفاعلية، والعمل كذلك مع مختلف الوزارات المحلية والجهات العالمية ذات الصلة تمهيداً للطرح العام للشركة، وتحقيقاً لنتائج رؤية المملكة 2030".

وإضافة إلى منصب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، يعمل الرميّان مستشارا لمجلس الوزراء السعودي. كما أنّه كان عضوا في مجلس إدارة أرامكو قبل تعيينه رئيسا للمجلس. كما شغل الرميّان منصب كبير الإداريين التنفيذيين لشركة السعودي الفرنسي كابيتال إل إل سي، وكان عضوًا في مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول".

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت إن المرحلة الأولى من طرح شركة أرامكو السعودية ستكون هذا العام في "تداول" السعودية.

وأضافت الصحيفة أن شركة أرامكو تدرس خطة لتقسيم الطرح على مرحلتين. وذكرت الصحيفة أن أرامكو تميل لطرح أسهمها عالميا في طوكيو.

كانت مصادر في شركة أرامكو قالت لقناة "العربية"، إن مكان وموعد الطرح يعتمدان على ظروف السوق وقرار الجهة المصدرة.

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يذكر أنه جرى اختيار بنوك جيه.بي مورغان ومورغان ستانلي وإتش.إس.بي.سي للمشاركة بدور قيادي في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في العالم حينما تم الإعلان عن الخطة لأول مرة في 2016.

وفوضت أرامكو أيضا بنكي الاستثمار موليس آند كو وإيفركور للعمل كمستشارين مستقلين.

وأفادت مصادر لوكالة "بلومبيرغ" أن المصارف العالمية تتوجه إلى السعودية للمنافسة على إدارة الاكتتاب العام الأولي لأرامكو وهو الأكبر في العالم. مضيفة أن الشركة كانت دعت 20 مصرفا أميركيا وأوروبيا وآسيويا لتقديمِ عروضها في الاكتتاب المنتظر في 2020.

وقامت أرامكو التي حققت أرباحًا قاربت 47 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، باستئناف التحضيرات للطرح العام على أسهمها بعد تأجيلِه لإتمام صفقة استحواذِها على 70% من سابك.

ومن المتوقع أن يلعب كل من Lazard وMoelis & Co دورا رئيسيا في اختيار المصارف المشاركة ومتعهدي التغطية.

وتخطّط أرامكو لطرح 5 %، من أسهمها للاكتتاب العام في 2020 أو 2021، في عملية يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح للأسهم في العالم.

وتأمل الشركة في جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار استنادا إلى تقدير قيمة الشركة بـ2 تريليون دولار.