الأمم المتحدة: اغلاق 65 بالمئة من منشآتنها الصحية باليمن في أيلول

أعلن ​صندوق الأمم المتحدة للسكان​ أنه "سيضطر إلى إغلاق 175 منشأة صحية في ​اليمن​، خلال أيلول بسبب نقص التمويل"، موضحاً أنه "‏في هذ الشهر، سيضطر صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى إغلاق 175 من أصل 268 منشأة صحية في ‎اليمن، يدعمها حاليا بخدمات ​الصحة​ الإنجابية".

ولفت إلى ان "هذا يشكل تهديدًا مباشرًا لأكثر من مليون امرأة حامل ومرضع تحتاج إلى علاج فوري لسوء التغذية الحاد والمساعدة الطبية"، مشدداً على "ضرورة الوفاء بالتعهدات المالية من قبل المانحين لإنقاذ الأرواح".