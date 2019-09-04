البنتاغون: تخصيص مبلغ 3.6 مليار دولار لبناء الجدار مع المكسيك

أفادت ​وزارة الدفاع الاميركية​ "​البنتاغون​" بأن "وزیر الدفاع الأميركي ​مارك إسبر​ وافق على تخصيص مبلغ 3.6 مليار ​دولار​ لتمويل بناء جدار على الحدود مع ​المكسيك​ وتأمينه من تأجيل مشاريع بناء وتحديث مبان عسكرية داخل وخارج البلاد"، مشيرةً إلى أن "الأموال المخصصة ستمول 11 مشروع بناء عسكري لحاجز حدودي بطول 175 ميلا على الحدود مع المكسيك، الأمر الذي سيساهم في تقليل الحاجة إلى ​القوات​ المنتشرة هناك".

ولفتت إلى ان "المشاريع الإنشائية ضرورية لدعم عمل ​القوات المسلحة​ فيما يتصل ب​حالة الطوارئ​ الوطنية".