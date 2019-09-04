رئيس وزراء السودان اختار 14 وزيرا بأول حكومة للبلاد منذ الإطاحة بالبشير

لفت عضو في المجموعة المدنية الرئيسية في المجلس السيادي الحاكم ينتمي لإعلان "​قوى الحرية والتغيير​"، في حديث إلى وكالة "رويترز" للأنباء، إلى أنّ "رئيس وزراء ​السودان​ عبد الله حمدوك اختار 14 عضوًا، في أوّل حكومة سودانية منذ الإطاحة بالرئيس ​عمر البشير​ في نيسان الماضي".

وأوضح "أسماء عبد الله اختيرت وزيرة للخارجية، والمدير الإداري منذ عام 2017 لـ"منتدى البحوث الاقتصادية" الّذي يتّخذ من ​القاهرة​ مقرًّا له إبراهيم البدوي، اختير وزيرًا للمالية"، مبيّنًا أنّ "عادل إبراهيم سيشغل منصب وزير الطاقة والتعدين، بينما سيشغل الفريق أول ركن جمال الدين عمر منصب وزير الدفاع". وكان عمر عضوًا في المجلس العسكري الانتقالي الّذي تولّى حكم السودان بعد الإطاحة بالبشير.