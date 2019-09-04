رئيس الأركان الروسي ونظيره الأميركي بحثا هاتفياً الوضع في سوريا

بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي جوزيف دانفورد الوضع في سوريا والجهود الرامية إلى منع وقوع الحوادث أثناء عمليات مكافحة الجماعات الإرهابية.
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