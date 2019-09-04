هاشم: بداية مواجهة الإرهاب تكون برفع الظلم عن الفلسطينيين

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط في الجمعية البرلمانية الاسيوية التي بدأت اعمالها اليوم في العاصمة العراقية ​بغداد​، ان "​الارهاب​ واحد وان تغيرت وتبدلت اسماؤه واشكاله واوجهه، فإرهاب الدولة المنظم الذي يتعرض له وطننا لبنان و​فلسطين​ والجولان، هو ارهاب مستمر من خلال استمرار ​الاحتلال الاسرائيلي​ لجزء من ارضنا اللبنانية في ​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​ والجزء اللبناني من ​الغجر​".

ولفت هاشم الى ان "لم يكتف هذا العدو باحتلاله فأقدم على إحراق الغابات الخضراء ليؤكد أنه عدو للحياة ببشرها وشجرها وحجرها. وإذا كنا اليوم في هذا العالم نعاني إرهاب داعش واخواتها وخصوصا في القارة الآسيوية، فإن الظلم الذي مارسه العدو الاسرائيلي تجاه ​الشعب الفلسطيني​ وما زال حتى يومنا، هو الذي أسس لهذا الارهاب التكفيري ليكونا وجهين لعملة واحدة.