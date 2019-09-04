الطبش: مرحلة تنفيذ القوانين باتت جدية مع الحريري وارتبط القول بالفعل

اشادت عضو كتلة "المستقبل" النائب رولا الطيش بـ "دعوة رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ الى إجراء مسح وظيفي شامل في إدارات ​الدولة​ كافة"، معتبرة ان "هذا التعميم يعتبر الخطوة الأولى لتنفيذ موازنة ال2019 والتزاما بخطة ​مكافحة الفساد​ والإصلاح". وفي تصريح لها عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ رأت الطبش أن "مرحلة تنفيذ القوانين باتت جدية مع الحريري وارتبط القول بالفعل".



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