الحريري استقبل بهية الحريري والمقدم ووفد الاتحاد العمالي

استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، وفدا من ​الاتحاد العمالي العام​ برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة ​حسن فقيه​ والأمين العام للاتحاد ​سعد الدين حميدي صقر​.

ولفت فقيه إلى "إننا تشرفنا كقيادة للاتحاد بزيارة الحريري، باعتبار أن الورقة الاقتصادية التي خرج بها اجتماع ​بعبدا​ قد أحيلت إليه، لكي نستوضح منه عددا من الموضوعات التي تشكل هاجسا للعمال والطبقات الفقيرة، خصوصا لجهة زيادة الرسم على ​الكهرباء​ و​الضرائب​ على ​البنزين​ والضريبة على ​القيمة المضافة​ ومسائل عديدة أخرى، كما كانت فرصة للحديث عن خطة ​النقل العام​ وموضوع ​الطاقة الكهربائية​ ومعامل الكهرباء التي يجب أن تنشأ غدا قبل بعده، وعن زيادة التقديمات الاجتماعية. وقد طلبنا منه إدراج زيادة التقديمات الاجتماعية في أي خطة مطروحة وإذا كانت هناك من ضرائب أو رسوم، فيجب ألا تمس الطبقات الفقيرة، لأن هذه الطبقات باتت لا تحتمل أي رسوم أو ضرائب على الإطلاق، لا سيما أن مشروع الإسكان شبه متوقف، و​حالات​ الصرف من العمل كثيرة. كما علمنا أنه حتى الآن لم تتبلور صورة الوضع، وهناك حوار مفتوح سيعقد، إلى جانب العديد من اللقاءات، التي سيجريها الحريري معنا ومع ​الهيئات الاقتصادية​ والمجلس الاقتصادي الاجتماعي وبقية ​الهيئات النقابية​".

واستقبل النائب ​بهية الحريري​ وعرض معها الأوضاع العامة.

كما استقبل نقيب محامي ​الشمال​ السابق ​فهد المقدم​.