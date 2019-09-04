اشارت "القناة 13 الإسرائيلية" إلى انه "رغم خفض مستوى الاستنفار عند الحدود مع ​لبنان​ فإن الجيش الإسرائيلي يحافظ على التأهب في منظومات سلاح الجو والاستخبارات العسكرية"، معتبرة ان "هذا التأهب سببه الخشية من مواصلة الرد من قبل ​حزب الله​ والذي يمكن أن يأتي باشكال مختلفة".

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كانت هذه تفاصيل خبر القناة 13 الإسرائيلية: الجيش الاسرائيلي يحافظ على التأهب عند حدود لبنان خشية مواصلة الرد من قبل حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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