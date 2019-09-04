دينا حلاوي اعلنت عزوفها عن الترشح الى الانتخابات الفرعية في صور

أعلنت السيدة دينا حلاوي عزوفها عن الترشح الى ​الانتخابات الفرعية​ في صور، واشارت الى ان "الترشح للانتخابات النيابية هو لتحمل المسؤولية قبل أي اعتبار آخر"، لافتة الى ان "الأحداث التي حصلت مؤخرا ولا سيما ​العدوان الاسرائيلي​ على ​لبنان​ والذي يظهر حجم الاستهداف لهذا الوطن ومقاومته، وحيث أنني ابنة عائلة وبيت مقاوم، وبرغبة من عائلتي ومنعا لاتاحة اي فرصة للعب على وتر الانقسام الداخلي، ولاظهار الموقف الشعبي الموحد تجاه قضية الوطن المركزية وهي صون حريته وسيادته واستقلاله، أعلنت عزوفي عن الترشح".

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