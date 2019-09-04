الخازن استهجن كلام قباني: من المعيب ان يصدر عن مرجع ديني كلام يسيء إلى مقام الرئاسة

استهجن رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق ​وديع الخازن​ الكلام الصادر عن المفتي السابق ​محمد رشيد قباني​ الموجّه إلى رئيس الجمهوريّة العماد ​ميشال عون​، معتبرا أنه "من المؤسف والمعيب أن يصدر عن مرجع ديني مسؤول كلام يسيء إلى مقام رئاسة الجمهوريّة وشخص الرئيس دفاعاً عن دول ومصالح خارجيّة بدلاً من اعتماد خطاب وطني وحدوي في هذه الظروف".

وراى الخازن ان "باني ​تركيا​ الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، الذي دخل التاريخ من الباب العريض، كان بعيد كل البعد عن ال​سياسة​ العثمانيّة، وأسس لدولة علمانيّة أرست نهجاً جديداً في التعامل مابين الدول"، مضيفا "ليت سماحة ​المفتي محمد رشيد قباني​، والخارجيّة التركية يعتمدان الكلمة السواء في مقاربة الأمور والأحداث التاريخيّة".

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