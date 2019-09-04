ديل كول: من المهم جدا أن تبقى منطقة جنوب الليطاني خالية من أي اسلحة ومسلحين غير تابعين للحكومة

أكد قائد قوات ​اليونيفيل​ ستيفانو ​ديل كول​ بعد لقائه رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ أنه "من المهم جدا أن تبقى المنطقة جنوب الليطاني خالية من أي اسلحة ومسلحين غير تابعين للحكومة اللبنانية واليونيفيل"، مشيرا الى ان "التصعيد الذي حصل كان من الممكن ان يصبح خارج السيطرة وكاد أن يعرّض أمن المدنيين للخطر".

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