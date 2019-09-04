جعجع التقت قائد الجيش واكدت دعمها الثابت للمؤسسة العسكرية

التقت النائب ​ستريدا جعجع​، قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ في مكتبه في ​اليرزة​، يرافقها مسؤول العلاقات العامة في حزب "القوات ال​لبنان​ية" الاستاذ عماد خوري، وقد أتت هذه الزيارة بمناسبة الذكرى الثانية ل​فجر الجرود​، والتي سجلت فيها ​المؤسسة العسكرية​ انتصارا ً كبيرا ً على الارهابيين.

وأكدت النائب ستريدا جعجع دعمها الثابت للمؤسسة العسكرية، ضباطا ً وأفراد، في هذه المرحلة وفي كل المراحل، وتحديدا ً في هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد . كما أكدت جعجع لقائد الجيش ان "حزب "القوات اللبنانية"، يعتبر أن المؤسسة العسكرية هي الحامي الوحيد للكيان اللبناني ولوجوده ، والضامن للاستقرار السياسي والامني، وان جميع اللبنانيين يضعون كامل آمالهم وثقتهم بهذه المؤسسة للدفاع عنهم".

وابلغته بأننا "نضع كل طاقاتنا في خدمة الجيش، لاتمام مهامه على أكمل وجه في هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها لبنان والمنطقة".

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