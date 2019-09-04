الضحية أصيب بجرح خطير في الوجه.. الأمن في البيضاء يتمكن من إيقاف المتورطين في الاعتداء على شاب بالبيضاء – التفاصيل

تمكنت مصالح الأمن في منطقة مولاي رشيد في الدارالبيضاء، من توقيف المشتبه فيه الثاني، المتورط في محاولة السرقة، المقرونة بالضرب، والجرح البليغين، التي كان ضحيتها شخص في مدينة الدارالبيضاء.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة القضائية، تمكنت بتنسيق مع نظيرتها في مدينة طنجة، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف المشتبه فيه الثاني، المتورط في محاولة السرقة الموصوفة، المقرونة بالضرب والجرح البليغين، والتي كان ضحيتها شخص أصيب بجرح خطير على مستوى الوجه في مدينة الدارالبيضاء.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيه في مدينة طنجة، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في السرقة بالعنف، حيث أوضحت إجراءات البحث أنه لاذ بالفرار نحو هذه المدينة مباشرة بعد مشاركته في ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

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وأورد المصدر ذاته أن مصالح الأمن في مدينة الدارالبيضاء كانت قد توصلت، أول أمس الاثنين، بشكاية الضحية، الذي تعرض لمحاولة سرقة مقرونة باعتداء جسدي خطير، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف المشتبه فيه الأول في مدينة الدارالبيضاء، يوم أمس الثلاثاء، في حين تسنى توقيف المشتبه فيه الثاني في اليوم نفسه في مدينة طنجة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف، وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر

يذكر أن الهالك تعرض لاعتداء وحشي من طرف شخصين، أدى إلى بتر أذنه، وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صور الاعتداء، كما عبر النشطاء عن تضامنهم مع الشاب، الذي تعرض لاعتداء خطير في الدارالبيضاء.