تحقق الشرطة الألمانية، مع مدافع ريال مدريد السابق “كريستوف ميتزيلدر”، للاشتباه في توزيعه مواد إباحية عن الأطفال، حسب ما كشفته صحيفة “بيلد”، أخيرا.
وأفادت الصحيفة الشهيرة أن الشرطة الألمانية انتقلت إلى منزل “ميتزيلدر”، وصادرت حاسوبه الشخصي، وهاتفه، لكنها لم تعتقله، ويأتي ذلك على خلفية فتح التحقيق ضده بعدما تلقت الشرطة شكوى من إحدى السيدات، التي كانت على علاقة مع الدولي الألماني السابق، وأبرزت أنها تلقت صورة إباحية لأطفال بعثها لها “ميتزيلدر”.
ويملك اللاعب الألماني مسيرة مميزة مع أندية ريال مدريد، وبروسيا دورتموند، إضافة إلى أنه كان من كتيبة المنتخب الألماني، التي بلغت نهائي كأس العالم عام 2002.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الألمانية تحقق مع لاعب ريال مدريد السابق.. صادرت هاتفه وحاسوبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.