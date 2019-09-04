الشرطة الألمانية تحقق مع لاعب ريال مدريد السابق.. صادرت هاتفه وحاسوبه

تحقق الشرطة الألمانية، مع مدافع ريال مدريد السابق “كريستوف ميتزيلدر”، للاشتباه في توزيعه مواد إباحية عن الأطفال، حسب ما كشفته صحيفة “بيلد”، أخيرا.

وأفادت الصحيفة الشهيرة أن الشرطة الألمانية انتقلت إلى منزل “ميتزيلدر”، وصادرت حاسوبه الشخصي، وهاتفه، لكنها لم تعتقله، ويأتي ذلك على خلفية فتح التحقيق ضده بعدما تلقت الشرطة شكوى من إحدى السيدات، التي كانت على علاقة مع الدولي الألماني السابق، وأبرزت أنها تلقت صورة إباحية لأطفال بعثها لها “ميتزيلدر”.

ويملك اللاعب الألماني مسيرة مميزة مع أندية ريال مدريد، وبروسيا دورتموند، إضافة إلى أنه كان من كتيبة المنتخب الألماني، التي بلغت نهائي كأس العالم عام 2002.