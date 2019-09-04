باطمة لسعيدة شرف: لا أخاف من أحد..”اتهمتيني وحشمت منك”

وجهت الفنانة دنيا باطمة، أمس الثلاثاء، رسائل إلى الفنانة سعيدة شرف، بسبب الخلاف القائم بينهما، خصوصا أن هناك من ربطه بإشاعة التحقيق معها على خلفية الاشتباه في علاقتها بحساب “حمزة مون بيبي”، وحملت رسائلها لوما وعتابا.

وقالت باطمة في بث مباشر على “أنستغرام”، موجهة كلامها إلى سعيدة شرف: “أنا مكنخافش منك.. وباطمة مكتخافش غير من الله”، مضيفة: “أتهمتيني ولمحتي أنني أتحدث مع حساب حمزة مون بيبي، ولم أرد عليك”.

وأضافت باطمة: “سعيدة شرف من الفنانات الأوائل، اللواتي كنت أحرص على توجيه الدعوة إليهن في كل مناسباتي، واستحييت من هذا الأمر عندما اتهمتني لذلك لم أرد”.

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وزادت باطمة: “حشمت، حيت هي معقلاتش على هادشي، وحتى عرسها معرضاتش عليا”.

وكشفت باطمة أنها عندما أرادت أن تشفي غليلها بخصوص موضوع خلافها مع سعيدة شرف، توجهت نحو صديقتها، ولم تنشر الغسيل أمام الجميع.

وتحولت علاقة الصداقة، والمودة بين باطمة، وسعيدة شرف، إلى خلاف انطلق من تصريحات متناقضة حول الانسحاب من حدث للققطان، ثم تطور إلى شد وجذب بينهما، قبل أن توجه سعيدة شرف اتهامات إلى باطمة في تلميح إلى أنها تحرض حساب “مون بيبي” للهجوم عليها.