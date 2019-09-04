بعد بلاغ “اللاموقف”.. أسرة هاجر الريسوني ترفض انتداب نقابة الصحافة المغربية لمحام: شكرا لكم..لا نريد

علم “اليوم 24” أن أسرة الزميلة هاجر الريسوني، المعتقلة في سجن العرجات، اتصلت برئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الله البقالي، لتعبر له عن رفضها انتداب محام في ملف ابنتها.

واتصل أحد أفراد أسرة هاجر برئيس النقابة، عبد الله البقالي، وأخبره بالرفض المطلق لانتداب النقابة لمحام، بعد بلاغ “اللاموقف”، الذي صدر عن النقابة، صباح اليوم الأربعاء.

وقالت العائلة لرئيس النقابة: “شكرا لكم…لا نريد”.

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يذكر أنه بعد مرور أربعة أيام من اعتقال الزميلة الصحافية، هاجر الريسوني، خرجت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بـ”موقف اللاموقف”، إذ خلا بلاغها من أي عبارة للتضامن مع هاجر، واكتفى بالإشارة إلى “تدارس مكتبها التنفيذي في اجتماعه، أمس الثلاثاء مجمل المعطيات المتعلقة بتوقيف هاجر، حيث عبر عن انشغاله العميق إزاءه”.

وفي المقابل، ندد المكتب التنفيذي للنقابة بحملة التشهير، التي وصفها بالمغرضة، وغير الأخلاقية، التي تعرضت لها هاجر الريسوني من طرف بعض المنابر الإعلامية، التي اختارت عدم احترام مبادئ أخلاقيات المهنة في تناول هذا الملف.

والبلاغ ذاته لم يتطرق إلى حملة التشهير، التي استهدفت مؤسسة “أخبار اليوم”، التي تشتغل فيها هاجر، وذلك عقب اعتقالها، بينما ظلت النقابة، إلى وقت قريب، تصدر المواقف المتضامنة مع المؤسسات الإعلامية، التي تُستهدف، ويستهدف صحافيوها بحملات التشهير الخبيثة.